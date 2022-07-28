Fredrik Midtsjö'nün menajeri İstanbul'da
Süper Lig ekibi Galatasaray, adı bir süredir transfer gündeminde yer alan Fredrik Midtsjö için anlaşma sağladı. Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi.
Galatasaray, Sergio Oliveira'nın ardından orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö için anlaşma sağladı. Danimarkalı futbolcu için Hollanda ekibine 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.
MENAJERİ İSTANBUL'DA
Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzalayacağı 28 yaşındaki futbolcuya da senelik 1 milyon Euro maaş ödeyecek.
Anlaşmanın ardından Fredrik Midtsjö'nün menajeri son ayrıntıları görüşmek için İstanbul'a geldi.
Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenen Fredrik Midtsjö’nün transferinin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.
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