Fredrik Midtsjö'nün menajeri İstanbul'da

28 Temmuz 2022 Perşembe, 12:26

Galatasaray, Sergio Oliveira'nın ardından orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö için anlaşma sağladı. Danimarkalı futbolcu için Hollanda ekibine 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

MENAJERİ İSTANBUL'DA

Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzalayacağı 28 yaşındaki futbolcuya da senelik 1 milyon Euro maaş ödeyecek.

Anlaşmanın ardından Fredrik Midtsjö'nün menajeri son ayrıntıları görüşmek için İstanbul'a geldi.

Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenen Fredrik Midtsjö’nün transferinin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.