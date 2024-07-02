Fredrik Midtsjö'nün yeni adresi Eyüpspor

Eyüpspor, son olarak Pendikspor'da oynayan Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö'yü renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 00:12
Fredrik Midtsjö'nün yeni adresi Eyüpspor
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Pendikspor'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Midtsjö, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.


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