Fredrik Midtsjö'nün yeni adresi Eyüpspor
Eyüpspor, son olarak Pendikspor'da oynayan Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö'yü renklerine bağladı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Pendikspor'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Midtsjö, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.
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