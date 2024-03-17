Freiburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 26. haftasında deplasmanda Freiburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 13:41
Freiburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 26. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Christian Streich'ın ekibi Freiburg ile karşı karşıya gelecek.

FREİBURG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Europa-Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

FREİBURG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Harm Osmers'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.

Bayer Leverkusen, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Wolfsburg'u 2-0 mağlup etmişti.

Freiburg ise Bochum deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.


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