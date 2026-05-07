Freiburg - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde yarı final maçlarında rövanş heyecanı başlıyor.
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçında Julian Schuster yönetimindeki Freiburg, sahasında Carlos Vicens'in ekibi Braga ile karşılaşacak.
FREIBURG - BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA?
Europa-Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
FREIBURG - BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma tabii spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.
İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Braga 2-1 kazanmıştı.