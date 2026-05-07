7.05.2026 11:42:00
Freiburg - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçında Freiburg, sahasında Braga ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde yarı final maçlarında rövanş heyecanı başlıyor. 

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçında Julian Schuster yönetimindeki Freiburg, sahasında Carlos Vicens'in ekibi Braga ile karşılaşacak.

FREIBURG - BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA?

Europa-Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

FREIBURG - BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma tabii spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Braga 2-1 kazanmıştı.

Demir Ege Tıknaz attı: Braga avantajı kaptı! Demir Ege Tıknaz'ın formasını giydiği Braga, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında kendi evinde ağırladığı Freiburg'u 2-1 mağlup etti.
Demir Ege Tıknaz'lı Braga yarı final biletini kaptı! Demir Ege Tıknaz'ın formasını giydiği Braga, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Real Betis'i 4-2 mağlup ederek yarı finale çıkan ekip oldu.
Ferencvaros'u 4 golle devirdi: Braga, Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı! Braga, 2-0'ın rövanşında sahasında Ferencvaros'u 4-0 mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.