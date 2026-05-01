Demir Ege Tıknaz attı: Braga avantajı kaptı!

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Braga ile Freiburg karşı karşıya geldi.
Municipal de Braga Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Braga, 2-1'lik skorla kazandı.
Braga'nın gollerini 8. dakikada Demir Ege Tıknaz ile 90+2. dakikada Maho Dorgeles kaydetti. Freiburg'un tek golünü ise 16. dakikada Vincenzo Grifo attı.
BRAGA PENALTI KAÇIRDI
Portekiz ekibi 45+2. dakikada Rodrigo Zalazar ile penaltı atışından yararlanamadı.
Braga'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Demir Ege Tıknaz 90 dakika sahada kaldı.
FİNAL BEŞİKTAŞ PARK'TA
Eşleşmenin rövanş maçı 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Turu geçen takım Aston Villa - Nottingham Forest eşleşmesinin galibiyle final oynayacak.
Avrupa Ligi final maçı ise 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yapılacak.