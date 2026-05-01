1.05.2026 00:11:00
Cumhuriyet Spor
Demir Ege Tıknaz attı: Braga avantajı kaptı!

Demir Ege Tıknaz'ın formasını giydiği Braga, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında kendi evinde ağırladığı Freiburg'u 2-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Braga ile Freiburg karşı karşıya geldi.

Municipal de Braga Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Braga, 2-1'lik skorla kazandı.

Braga'nın gollerini 8. dakikada Demir Ege Tıknaz ile 90+2. dakikada Maho Dorgeles kaydetti. Freiburg'un tek golünü ise 16. dakikada Vincenzo Grifo attı.

BRAGA PENALTI KAÇIRDI

Portekiz ekibi 45+2. dakikada Rodrigo Zalazar ile penaltı atışından yararlanamadı.

Braga'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Demir Ege Tıknaz 90 dakika sahada kaldı.

FİNAL BEŞİKTAŞ PARK'TA

Eşleşmenin rövanş maçı 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Turu geçen takım Aston Villa - Nottingham Forest eşleşmesinin galibiyle final oynayacak.

Avrupa Ligi final maçı ise 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yapılacak.

Sarunas Jasikevicius'tan galibiyet açıklaması: 'Rakibin sertliğine cevap verdik' Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off serisi ikinci maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i 86-74 yenerek durumu 2-0'a getiren Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, mücadelenin ardından görüşlerini aktardı. Jasikevicius, rakibin sertliğine cevap vererek iyi oynadıklarını söyledi.
Fenerbahçe Beko'dan Final Four yolunda dev adım: Seride 2-0 öne geçti! Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi ikinci maçında kendi evinde ağırladığı Zalgiris'i 86-74 mağlup ederek 2-0 öne geçti.
Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk final şansını zora soktu! Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında karşılaştığı Crystal Palace'a 3-1 mağlup oldu.