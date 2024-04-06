Freiburg - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leipzig, Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında deplasmanda Freiburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 11:47
Freiburg - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 28. hafta heyecanı yaşanıyor.

Marco Rose yönetimindeki Leipzig, deplasmanda Christian Streich'ın ekibi Freiburg ile karşı karşıya gelecek.

FREIBURG - LEIPZIG MAÇI SAAT KAÇTA?

Euro-Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

FREIBURG - LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Freiburg, ligde oynadığı son maçta Gladbach deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı. 

Leipzig ise sahasında Mainz ile 0-0 berabere kalmıştı. 


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