Leipzig, Köln karşısında farka koştu!

Bundesliga 26. hafta maçında Leipzig, deplasmanda Köln'ü 5-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 09:32
Leipzig, Köln karşısında farka koştu!
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Bundesliga 26. hafta maçında Leipzig, deplasmanda Köln ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 5-1 kazandı.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Xavi Simons, 63 ve 67. dakikalarda Lois Openda, 70. dakikada Amdou Haidara ve 82. dakikada Yussuf Poulsen kaydetti. Köln'ün tek golü 18. dakikada Sargis Adamyan'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Leipzig puanını 49 yaptı. Köln ise 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Leipzig, Mainz ile oynayacak. Köln ise Augsburg'la karşılaşacak.


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