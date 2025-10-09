Frenkie de Jong'dan LaLiga'ya tepki: 'Rekabet açısından adil değil'

Barcelona'nın yıldız orta sahası Frenkie de Jong, LaLiga'nın Aralık ayında Villarreal ile oynanacak maçın ABD'nin Miami kentine taşınması kararına açıkça karşı çıktı.

Hollanda Milli Takımı kampında düzenlenen basın toplantısında konuşan De Jong, bu tür kararların hem oyuncular hem de ligdeki rekabet dengesi açısından olumsuz etkiler yarattığına dikkat çekti.

LaLiga, Villarreal'in kendi sahası olan Estadio de la Cerámica'da oynanması planlanan karşılaşmayı Miami'deki Hard Rock Stadyumu'na alma kararını geçtiğimiz günlerde resmen duyurmuş ve UEFA da bu kararı onaylamıştı.

Ancak De Jong, kararı sert bir dille eleştirdi:

"Hoşuma gitmiyor. Kulüplerin mali olarak kâr edeceğini ve markalarını dünya çapında yayabileceklerini anlıyorum. Ama ben bunu yapmazdım. Oyuncular için iyi değil, çok fazla seyahat etmek zorunda kalıyoruz. Ayrıca bu, rekabet açısından da adil değil. Artık bizim için tarafsız sahada oynanacak bir deplasman maçı olacak. Diğer kulüplerin memnun olmamasını tamamen anlıyorum."

LaLiga'nın bu küresel hamlesi, sadece De Jong ve oyuncular tarafından değil, bazı kulüpler tarafından da sert eleştirilerle karşılandı. Real Madrid, yaptığı açıklamada bu kararın "spor açısından haksız bir avantaj sağladığını" ve "kabul edilemez bir emsal" oluşturduğunu belirterek tepkisini ortaya koydu.