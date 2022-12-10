Frenkie De Jong: "Onu tutmak zor, dünyanın en iyisi Messi"

10 Aralık 2022 Cumartesi, 09:38

2022 FIFA Dünya Kupası’nda Arjantin, çeyrek final karşılaşmasında Hollanda’yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 biten mücadelede penaltılarda 4-3 mağlup ederek yarı finalde Hırvatistan’ın rakibi oldu.

Hollanda'nın yıldız orta saha oyuncusu Frenkie De Jong, Arjantin yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Frenkie, eski takım arkadaşı Lionel Messi'ye övgüler yağdırırarak, "Bunun bizim Dünya Kupamız olacağı hissine kapılmıştım. Tehlikenin Messi'den geleceğini biliyorduk, bu yüzden hep yanında birisi bulunduruldu ama bunu sürekli yapmak çok zor çünkü Messi tüm zamanların en iyi oyuncusu" sözlerini kullandı.

Maçın normal süresinde attıkları gollere çalıştıklarını söyleyen De Jong, "Çalışılanları sahada görmek çok güzeldi, ben uzatmalarda da gol atacağımızı düşünmüşyüm. Gerçekten Katar'a Dünya Kupası'nı almak için gelmiştim. Çeyrek finalde elenmek bu yüzden hayal kırıklığı yaratıyor" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.