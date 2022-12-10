Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst'un golleri yetmedi: Arjantin 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi

10 Aralık 2022 Cumartesi, 01:04

2022 Katar Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Arjantin ile Hollanda karşı karşıya geldi. Lusail Stadyumu'ndaki mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 sona ererken, Arjantin rakibini penaltı atışlarında 4-3'lük skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Karşılaşmanın ilk yarım saati golsüz geçilirken, Arjantin Lionel Messi'nin asistinde Nahuel Molina'nın 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Arjantin, karşılaşmanın 71. dakikasında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Messi, durumu 2-0'a taşıdı. Dünya Kupası maçlarındaki 10. golünü atan Messi, Arjantin formasıyla Dünya Kupası maçlarında en çok gol atan Gabriel Batistuta'yı yakaladı.

WEGHORST MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Hollanda'da Beşiktaşlı Wout Weghorst karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 29 yaşındaki futbolcu, ilk yarının son anlarında yaşanan bir pozisyonun ardından itirazları nedeniyle sarı kart gördü. Oyuna 79. dakikada giren Weghorst, 83. dakikada yaptığı kafa vuruşu ile durumu 2-1'e getirdi. Weghorst, karşılaşmanın 90+11. dakikasında bir kez daha sahneye çıktı ve durumu eşitledi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve normal süre 2-2 sona erdi. Uzatma bölümünde de 2-2'lik eşitlik bozulmadı ve penaltılara geçildi.

Arjantin, rakibine penaltılarda 4-3'lük üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

Arjantin, yarı finalde Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.