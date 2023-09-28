Frosinone - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fiorentina, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında deplasmanda Frosinone ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlaaycak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 12:16
Frosinone - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 6. hafta heyecanı yaşanıyor.

Vincenzo İtaliano yönetimindeki Fiorentina, deplasmanda Eusebio Luca Di Francesco'nun ekibi Frosinone ile karşı karşıya gelecek.

FROSINONE - FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA?

Benito Stirpe Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

FROSINONE - FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Francesco Fourneau'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Fiorentina, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Udinese'yi 2-0 mağlup etmişti.

Frosinone ise Salernitana deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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