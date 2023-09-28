Frosinone - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fiorentina, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında deplasmanda Frosinone ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlaaycak.
İtalya Serie A'da 6. hafta heyecanı yaşanıyor.
Vincenzo İtaliano yönetimindeki Fiorentina, deplasmanda Eusebio Luca Di Francesco'nun ekibi Frosinone ile karşı karşıya gelecek.
FROSINONE - FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA?
Benito Stirpe Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
FROSINONE - FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Francesco Fourneau'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Fiorentina, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Udinese'yi 2-0 mağlup etmişti.
Frosinone ise Salernitana deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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