Serie A'da Lazio, Monza engelini geçemedi!

Lazio, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Monza ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 09:32
Serie A'da Lazio, Monza engelini geçemedi!
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İtalya Serie A'da 5. hafta karşılaşmasında Lazio evinde konuk ettiği Monza ile 1-1 berabere kaldı.

Lazio'nun golünü 12. dakikada Ciro Immobile penaltıdan kaydetti. Monza'ya beraberliği getiren gol 36. dakikada Roberto Gagliardini'den geldi.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Lazio bu beraberlikle puanını 4'e yükseltirken, Monza da puanını 5'e çıkardı.

Lazio bir sonraki karşılaşmasında sahasında Torino'yu ağırlarken, Monza da kendi evinde Bologna ile karşılaşacak.


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