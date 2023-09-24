Serie A'da Lazio, Monza engelini geçemedi!
Lazio, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Monza ile 1-1 berabere kaldı.
İtalya Serie A'da 5. hafta karşılaşmasında Lazio evinde konuk ettiği Monza ile 1-1 berabere kaldı.
Lazio'nun golünü 12. dakikada Ciro Immobile penaltıdan kaydetti. Monza'ya beraberliği getiren gol 36. dakikada Roberto Gagliardini'den geldi.
PUANLAR PAYLAŞILDI
Lazio bu beraberlikle puanını 4'e yükseltirken, Monza da puanını 5'e çıkardı.
Lazio bir sonraki karşılaşmasında sahasında Torino'yu ağırlarken, Monza da kendi evinde Bologna ile karşılaşacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ali Sabancı'dan kötü haber
- Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
- Soylu için bir tasfiye kararı daha!
- Erdoğan'ın acı günü
- Yanlışlıkla oğlunu vuran baba yaşamına son verdi
- 'Çok endişemiz var...'
- Ünlü şarkıcı Deniz Seki'den acı haber!
- Kahramanmaraş'ta deprem!
- Örsan Öymen'den çarpıcı başkanlık önerisi
- İlk defa ekti, tonlarca ürün elde etti!