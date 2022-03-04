Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 28. haftasında Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
Bugün:
20.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü: Abdulkadir Bitigen
Yarın:
13.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker
16.00 Yılport Samsunspor-Nasadoge Menemenspor: Onur Özütoprak
19.00 MKE Ankaragücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kutluhan Bilgiç
6 Mart Pazar:
13.30 Adanaspor-Manisa FK: Turgut Doman
13.30 Beypiliç Boluspor-Bursaspor: Mert Güzenge
16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor: Volkan Bayarslan
19.00 Eyüpspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
7 Mart Pazartesi:
20.00 Balıkesirspor-Altaş Denizlispor: Alper Akarsu
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