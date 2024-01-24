Fulham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Lig Kupası yarı final ikinci maçında deplasmanda Fulham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:08
Fulham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Lig Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.

FULHAM - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

FULHAM - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Yarı finalin ilk maçında Liverpool, kendi sahasında ağırladığı Fulham'ı 2-1 mağlup etmişti.


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