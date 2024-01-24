Fulham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Lig Kupası yarı final ikinci maçında deplasmanda Fulham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere Lig Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.
FULHAM - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
FULHAM - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Yarı finalin ilk maçında Liverpool, kendi sahasında ağırladığı Fulham'ı 2-1 mağlup etmişti.
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