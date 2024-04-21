Fulham - Liverpool maçı ne zaman, saat, kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 11:28
Fulham - Liverpool maçı ne zaman, saat, kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.

FULHAM - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

FULHAM - LİVERPOOL HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Crystal Palace'a 1-0 mağlup olmuştu.

Fulham ise West Ham United deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


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