Fulham - Liverpool maçı ne zaman, saat, kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.
FULHAM - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
FULHAM - LİVERPOOL HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Crystal Palace'a 1-0 mağlup olmuştu.
Fulham ise West Ham United deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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