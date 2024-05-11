Fulham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında deplasmanda Fulham ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.
FULHAM - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
FULHAM - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Fulham, ligde oynadığ son maçta Brentford deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
Manchester City ise kendi sahasında ağırladığı Wolverhampton'ı 5-1 mağlup etmişti.
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