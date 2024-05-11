Fulham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında deplasmanda Fulham ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 10:55
Fulham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.

FULHAM - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

FULHAM - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Fulham, ligde oynadığ son maçta Brentford deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.

Manchester City ise kendi sahasında ağırladığı Wolverhampton'ı 5-1 mağlup etmişti. 


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