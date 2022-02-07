Furkan Akar'dan, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda bir ilk
Milli sporcu Furkan Akar, erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde beşinci olan sporcunun diskalifiye edilmesiyle, 6'ncılığa yükseldi.
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda, erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateni finalinde yarışan milli sporcu Furkan Akar, beşinci sıradaki Macar rakibinin diskalifiye edilmesiyle bir sıra yükselerek 6'ncılığa çıktı.
Kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'yi Kış Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden Furkan, A Finali'ni beşinci sırada tamamlayan Macar Shaolin Sandor Liu'nun sarı kart görerek diskalifiye edilmesiyle derecesini yükseltti.
B Finali'ni ikinci sırada tamamlayarak genel klasmanı 7'nci tamamlayan Furkan, Macar rakibinin derecesinin elinden alınmasıyla 6'ncılığa yükseldi ve Türkiye'nin Kış Olimpiyat Oyunları tarihindeki en yüksek derecesine imza attı.
Erkekler 1000 metrede aldığı kotayla 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan 19 yaşındaki genç sporcu, Türkiye'nin ilk olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olmuştu.
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