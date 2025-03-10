Furkan Soyalp'ten galibiyet açıklaması: 'Bu 3 puana ihtiyacımız vardı'
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Gaziantep FK'de Furkan Soyalp ile Alexandru Maxim, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Gaziantep FK forması giyen Furkan Soyalp, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.
Furkan Soyalp, "Deplasman karnemiz iyi değildi, bu kez çok güzel bir akşam oldu. Türkiye'nin en güzel stadyumlarından birinde kazandık ve bu 3 puana ihtiyacımız vardı. Oynamasam bile sabırlı şekilde beklemem için yanımda olan eşime ve oğluma teşekkür ederim" dedi.
"BURADA KAZANMAK KOLAY DEĞİL"
Öte yandan Gaziantep FK'de Alexandru Maxim ise, "Bizim için bu sene birkaç deplasman maçında daha fazlasını hak ettik ama galip gelemedik. Beşiktaş maçına iyi başladık, pozisyonlar bulduk. Şanssız bir penaltı sonrası geriye düştük, ikinci yarı oyuna ortak olduk. Buraya puan almak için gelmiştik. Burası Türkiye'nin en iyi statlarından biri ve burada kazanmak kolay değil. Furkan Soyalp iyi bir gol attı, kutlayabilir. Başkanımızın da doğum günü, ona armağan olsun" diye konuştu.
Spor Haberleri
- Beşiktaş'tan yabancı hakem sözleri!
- Solskjaer'den mağlubiyet açıklaması!
- Trabzonspor yeni hocasını duyurdu!
- Arda Kızıldağ: 'Zor bir deplasmandı ama...'
- Furkan Soyalp: 'Bu 3 puana ihtiyacımız vardı'
- Alex Oxlade-Chamberlain: 'Bu şekilde kaybetmek üzücü'
- Felix Uduokhai: 'Söyleyecek kelime bulamıyorum'
- Tribünlerden yabancı hakem tezahüratı!
- Trabzonspor'da Şenol Güneş'siz ilk antrenman!
- Anadolu Efes deplasmanda güldü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ece'nin son mesajlaştığı arkadaşının ifadesine ulaşıldı
- İmamoğlu’nun en uzun ‘mart’ı
- Baykal'a 'kaset' kumpasında kritik gelişme
- 'Kabine' kulisi: Listede 3 Bakanın ismi var
- Emekliye 'sadaka' gibi bayram ikramiyesi!
- Ekrem İmamoğlu'na ölüm tehdidi!
- BM’den Suriye için alarm!
- Beykoz'da Köseler'in yerine gelen isim belli oldu
- '24 saatte evlenirim' dedi, kriterlerini sıraladı
- 'Entegrasyon' anlaşmasının ayrıntıları ortaya çıktı