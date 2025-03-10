Furkan Soyalp'ten galibiyet açıklaması: 'Bu 3 puana ihtiyacımız vardı'

Yayınlanma: 10.03.2025 - 23:21

Güncelleme: 10.03.2025 - 23:21

Gaziantep FK forması giyen Furkan Soyalp, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Furkan Soyalp, "Deplasman karnemiz iyi değildi, bu kez çok güzel bir akşam oldu. Türkiye'nin en güzel stadyumlarından birinde kazandık ve bu 3 puana ihtiyacımız vardı. Oynamasam bile sabırlı şekilde beklemem için yanımda olan eşime ve oğluma teşekkür ederim" dedi.

"BURADA KAZANMAK KOLAY DEĞİL"

Öte yandan Gaziantep FK'de Alexandru Maxim ise, "Bizim için bu sene birkaç deplasman maçında daha fazlasını hak ettik ama galip gelemedik. Beşiktaş maçına iyi başladık, pozisyonlar bulduk. Şanssız bir penaltı sonrası geriye düştük, ikinci yarı oyuna ortak olduk. Buraya puan almak için gelmiştik. Burası Türkiye'nin en iyi statlarından biri ve burada kazanmak kolay değil. Furkan Soyalp iyi bir gol attı, kutlayabilir. Başkanımızın da doğum günü, ona armağan olsun" diye konuştu.