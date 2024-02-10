Futbol dünyasında en çok tartışılan konu olmuştu: FIFA'dan mavi kart açıklaması!

Yayınlanma: 10.02.2024 - 11:36

Güncelleme: 10.02.2024 - 11:42

Futbol dünyasının son günlerde en çok konuştuğu mavi kart iddiasına FIFA'dan cevap geldi.

ÜST DÜZEY ORGANİZASYONLARDA KULLANILMAYACAK

FIFA'dan yapılan açıklamada, mavi kartın test aşamasında olduğu ve üst seviye organizasyonlarda uygulanmayacağı ifade edildi. IFAB'ın 2 Mart'taki genel kurul toplantısında bu gündem maddesini de değerlendirmeye alacağı kaydedildi. Mavi kart uygulamasının ilk olarak İngiltere'de FA Cup'ta denenmesi tahmin ediliyor.

MAVİ KART HANGİ DURUMLARDA KULLANILACAK?

Mavi kartın kullanım amacı, hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunan ve şiddetli itirazda bulunan futbolcuları oyun içerisinde bir süre cezalandırmak.

10 DAKİKA OYUN DIŞI KALACAK

Futbola getirilmesi planlanan mavi kartın cezasının ne olacağı da merak konusu oldu. Hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan veya şiddetli itiraz sonucu mavi kart gören futbolcular, karşılaşmada 10 dakika boyunca oyun dışı kalacaklar. Süresi dolan futbolcu, tekrardan sahaya geri dönebilecek.

İKİ MAVİ KARTIN CEZASI OYUNDAN İHRAÇ

Mücadele boyunda birden fazla mavi kart gören futbolcunun cezası aynı olmayacak. Aynı müsabaka içerisinde 2 defa mavi kart, veya 1 mavi 1 sarı kart gören futbolcu, kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilecek.