Futbol sahasında skandal görüntüler: Yüzüne tekme atılan antrenörün dili boğazına kaçtı!
Bursa’nın Gemlik ilçesinde, U17 karşılaşması sonrası iki takımın antrenörleri arasında çıkan tartışma yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü. Kavgada yüzüne tekme gelen antrenörün dili boğazına kaçarken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Bursa'da oynanan maçta çıkan kavgada yüzüne darbe alan antrenörün dili boğazına kaçtı.
Olay, salı günü Gemlik Suni Çim Saha Tesisleri'nde saat 14.00’da oynanan U17 futbol maçı sonrası meydana geldi. Gemlik Altınayak Spor ile Panayır Güneş Spor takımları arasında 1-1 biten U17 1’inci Küme karşılaşmasının ardından antrenörler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
ANTRENÖRÜN DİLİ BOĞAZINA KAÇTI
Gemlik Altınayak Spor Antrenörü Mevlüt Karabayır’ın tekme attığı rakip takımın antrenörü Orhan Şanlı’nın dili boğazına kaçtı. Teknik ekibin ilk müdahaleyi yaptığı Şanlı, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Şanlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Antrenör Orhan Şanlı'nın baygın halde çim sahada yattığı anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Yüzüne aldığı darbelerle yaralanarak kanlar içinde kalan ve dili boğazına kaçan Şanlı'ya, teknik ekibin müdahale ettiği görüldü.
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