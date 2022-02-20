Alanyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor, Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadele, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports'tan yayımlanacak.
Ligde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 11 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.
Son 3 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.
Trabzonspor'da Covid-19 testleri pozitif çıkan Abdülkadir Ömür ve Stefano Denswil'in yanı sıra İsmail Köybaşı ile Fode Koita'nın sakatlıkları bulunuyor. Marek Hamsik'in durumu ise son antrenmanın ardından netleşecek.
12. MÜSABAKA
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Alanya'da yapacakları maçla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 2 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.
Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 11 gol kaydetti.
Alanya'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 galibiyet aldı. Akdeniz temsilcisi, 2 kez galip gelirken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
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