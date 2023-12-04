Olimpia Milano'dan Ettore Messina kararı!

EuroLeague ekibi EA7 Olimpia Milano, İtalyan başantrenör Ettore Messina ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 18:20
Olimpia Milano'dan Ettore Messina kararı!
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EuroLeague etkiplerinden EA7 Olimpia Milano, tecrübeli başantrenörü Ettore Messina ile 2026 yılına kadar sözleşme uzattığını açıkladı.

4 EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU

2019 yılında EA7 Olimpia Milano'nun başına gelen Ettore Messina, 2020-2021 sezonunda İtalyan takım ile Final Four'a kalma başarısı gösterdi.

Tecrübeli başantrenör uzun süren kariyerinde 4 kez EuroLeague şampiyonluğu, 2 kez de EuroLeague'de yılın koçu ödüllerini kazanmayı başardı.


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