Olimpia Milano'dan Ettore Messina kararı!

Yayınlanma: 04.12.2023 - 18:20

Güncelleme: 04.12.2023 - 18:20

EuroLeague etkiplerinden EA7 Olimpia Milano, tecrübeli başantrenörü Ettore Messina ile 2026 yılına kadar sözleşme uzattığını açıkladı.

4 EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU

2019 yılında EA7 Olimpia Milano'nun başına gelen Ettore Messina, 2020-2021 sezonunda İtalyan takım ile Final Four'a kalma başarısı gösterdi.

Tecrübeli başantrenör uzun süren kariyerinde 4 kez EuroLeague şampiyonluğu, 2 kez de EuroLeague'de yılın koçu ödüllerini kazanmayı başardı.