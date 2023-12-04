Olimpia Milano'dan Ettore Messina kararı!
EuroLeague ekibi EA7 Olimpia Milano, İtalyan başantrenör Ettore Messina ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
EuroLeague etkiplerinden EA7 Olimpia Milano, tecrübeli başantrenörü Ettore Messina ile 2026 yılına kadar sözleşme uzattığını açıkladı.
4 EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU
2019 yılında EA7 Olimpia Milano'nun başına gelen Ettore Messina, 2020-2021 sezonunda İtalyan takım ile Final Four'a kalma başarısı gösterdi.
Tecrübeli başantrenör uzun süren kariyerinde 4 kez EuroLeague şampiyonluğu, 2 kez de EuroLeague'de yılın koçu ödüllerini kazanmayı başardı.
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