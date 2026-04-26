Cumhuriyet Gazetesi Logo
Futbolcusuyla tartışmıştı: Jose Mourinho'dan maç sonu dikkat çeken açıklama

26.04.2026 12:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Portekiz Ligi'nde Benfica konuk ettiği Moreirense'yi 4-1 mağlup etti. Benfica'da ilk 11'de başlayan Dodi Lukebakio oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde sert bir tepki gösterirken Jose Mourinho'yla tartıştı. Mourinho maçın ardından olayın ayrıntılarını açıkladı.

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, ligin 31. haftasında Moreirense'yi farklı mağlup etti. Maçı 4-1 kazanarak yenilmezlik serisini sürdüren Benfica'da golleri Leandro Barreiro, Richard Rios ve Franjo Ivanonic (2) attı. Konuk takımın tek golü ise Diogo Travassos'tan geldi.

LUKEBAKIO'DAN SERT TEPKİ

Benfica'da maça ilk 11'de başlayan Dodi Lukebakio 58. dakikada kenara gelirken yerini Gianluca Prestianni'ye bıraktı. Belçikalı futbolcu değişiklik kararını tepki gösterirken oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesine yumruk attı.

MOURINHO'DAN AÇIKLAMA

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho maçın ardından düzenlenen basın toplantısında olay hakkında konuştu. Mourinho açıklamasında, "Oyundan çıkarılmaktan hoşlanmadı. Oyundan çıkarılmaktan hoşlanmayan bir oyuncunun hayal kırıklığından yedek kulübesi sorumlu değil ve aramızda küçük bir tartışma oldu, dürüst olmak gerekirse bundan keyif aldım. Neden çıkarıldığını sordu ve değiştirilmeyi hak etmediğini söyledi. Benim cevabım biraz daha sertti ama ciddi bir şey yoktu" ifadelerini kullandı.

Mourinho Lukebakio'nun için ayrıca, "Bence oynadığı sürenin az olmasının en büyük sorumlusu Prestianni. En büyük sorumluluk Prestianni'de. Oyuncuların kendine özgü özellikleri var, antrenörlerin de. Schjelderup ile birbirimizden çok uzaktık ve şu anda daha yakınız. Lukebakio'nun oyununda tutkuyla yaklaşmadığım yönler var ve bunlarla ilgilenmesi gerekiyor. Yediğimiz golü gördünüz ve ne demek istediğimi anlıyorsunuz" dedi.

İlgili Konular: #Benfica #jose mourinho #Dodi Lukebakio

İlgili Haberler

