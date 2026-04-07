Jose Mourinho için flaş iddia: Resmi açıklama geldi!

Jose Mourinho, Casa Pia ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Birincilik imkansız. Ana hedefimiz ikincilik için mücadele etmek ve bu da artık bize bağlı değil. Son derece zor ama mümkün olan tüm maçları kazansak bile, Sporting'in sezon sonuna kadar iki puan kaybetmesi gerekecek" ifadelerini kullandı.

CNN Portekiz'de Rui Santos ise bu açıklamalar sonrası bomba etkisi yaratan bir iddiada bulundu. Santos, Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes'in Portekizli çalıştırıcıya Benfica'da devam etmemesini söylediğini iddia etti. Şok etkisi yaratan iddia sonrası Mourinho'dan da karşı açıklama geldi.

Mourinho ise CNN Portekiz'e yaptığı açıklamada, "Maç sırasında bir şey olduysa bilmiyorum, maçtan önce de hiçbir şey olmadı. Jorge Mendes benim menajerim, ama kendi kararımı kendim veriyorum. Benim kararım Benfica'da devam etmek istediğim yönünde" dedi.

Mourinho'nun bu açıklamasına rağmen Portekiz basınında, Benfica'daki görevini bırakacağına yönelik dedikodular son bulmadı.