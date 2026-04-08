Benfica'da Mourinho ile Rafa Silva arasında kriz: 'Bazı oyuncuları oynatmak istemiyorum'

Portekiz Ligi'nin 28. haftasında Benfica, Casa Pia'ya konuk oldu. Lider Porto'nun yaşadığı puan kaybını değerlendiremeyen Jose Mourinho'nun ekibi, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, şampiyonluk yarışından koptuklarını ve kendileri için gerçekçi hedefin ikincilik olduğunu söylemişti.

Jose Mourinho açıklamasında, "Birincilik imkansız. Ana hedefimiz ikincilik için mücadele etmek ve bu da artık bize bağlı değil. Son derece zor ama mümkün olan tüm maçları kazansak bile, Sporting'in sezon sonuna kadar iki puan kaybetmesi gerekecek. Ama hedefimiz bunun için mücadele etmek. Tüm maçları kazanıp berabere kalmak da mümkün. Bu bir numaralı hedefimiz" demişti.

Deneyimli teknik direktör ayrıca takımda bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını belirterek, "Şu anda bazı oyuncuları oynatmak istemiyorum. Ancak onlar kulüp için önemliler. Bazılarıyla devam etmek istemesem bile belki de değerlerini düşürmek yerine artırmak daha kolay olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Record'da yer alan habere göre Mourinho'nun performanslarından memnun olmadığı isimler Enzo Barrenechea, Heorhiy Sudakov, Dodi Lukebakio ve Rafa. Barrenechea, Lukebakio ve Rafa, Casa Pia maçına ilk 11'de başlarken Sudakov sonradan oyuna dahil olmuştu. Ek olarak Mourinho'nun bu dört oyuncunun tavrından memnun olmadığına dikkat çekildi.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Benfica'ya geri dönen Rafa, Portekiz ekibinde 11 maçta sahaya çıkarken 2 gol kaydetti.