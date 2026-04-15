İngiltere'den Jose Mourinho iddiası: Yeni takımını duyurdular!

15.04.2026 20:53:00
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın, Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna veda etmesinin ardından Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

talkSPORT'un haberine göre; Newcastle United yönetimindeki bazı isimler, kulüpteki teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho'yu ciddi bir aday olarak görüyor.

EDDIE HOWE İLE YOLLAR AYRILIYOR İDDİASI

İddiaya göre Newcastle United, İngiltere Premier Lig'de 14. sıraya kadar gerilemesinin ardından teknik direktör Eddie Howe'un yerini dolduracak isimleri değerlendirmeye başladı. Bu süreçte kulübün sahiplerinin, takımı Avrupa arenasına taşıyabilecek ve kulübün küresel marka değerini artırabilecek bir profil aradığı öne sürüldü.

29 MAÇTA 69 PUAN TOPLADI

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Portekiz Premier Lig'inde 29 haftada topladığı 69 puanla lider Porto'nun 7 puan gerisinde kaldı.

