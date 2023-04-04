Futbolcuya diziyle vuran hakeme 12 maç ceza
Meksika Birinci Futbol Kapanış Ligi'nde (Liga MX Clausura) Leon'lu futbolcu Lucas Romero'ya diziyle vuran hakem Fernando Hernandez'e 12 maç ceza verildi.
Meksika Birinci Futbol Kapanış Ligi'nin (Liga MX Clausura) 13. haftasındaki maçta, kendisine itiraz eden Leon oyuncusu Lucas Romero'nun kasığına diziyle vuran hakem Fernando Hernandez'e 12 maç men cezası verildi.
İki takımın teknik direktörünün de oyundan atıldığı ve 6 futbolcunun sarı kart gördüğü Club America-Leon karşılaşmasında, yeşil sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Bu kez taraftar, futbolcular veya takımların teknik heyetlerinden biri değil, hakem şiddet içeren davranışta bulundu.
HAKEME 12 MAÇ MEN CEZASI
Meksika Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre disiplin kurulu, hakem Fernando Hernandez'in 12 maç men cezası almasını kararlaştırdı.
Club America Teknik Direktörü Fernando Ortiz, Leon Teknik Direktörü Nicolas Larcamon ve Leon'un orta saha oyuncusu Romero ise 2'şer maç men cezası aldı.
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