UEFA'dan Türk hakeme görev

UEFA, İtalya'da düzenlenecek 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türk hakem Neslihan Muratdağı'nı görevlendirdi.

AA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 17:24
UEFA'dan Türk hakeme görev
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Türk hakem Neslihan Muratdağı, UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası A Ligi 6. Grup müsabakalarında görev alacak.

Neslihan Muratdağı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Neslihan Muratdağı'nın, 5-11 Nisan'da İtalya'da düzenlenecek organizasyonda düdük çalacağı belirtildi.

Karşılaşmalarda Betül Nur Yılmaz Değermenci'nin de yardımcı hakemlik yapacağı aktarıldı.


Neslihan Muratdağı uefa hakem

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