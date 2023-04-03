UEFA'dan Türk hakeme görev
UEFA, İtalya'da düzenlenecek 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türk hakem Neslihan Muratdağı'nı görevlendirdi.
Türk hakem Neslihan Muratdağı, UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası A Ligi 6. Grup müsabakalarında görev alacak.
Neslihan Muratdağı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Neslihan Muratdağı'nın, 5-11 Nisan'da İtalya'da düzenlenecek organizasyonda düdük çalacağı belirtildi.
Karşılaşmalarda Betül Nur Yılmaz Değermenci'nin de yardımcı hakemlik yapacağı aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD duyurdu: 6 il daha afet bölgesi ilan edildi!
- 'Erdoğan'a hiç oy vermedik vermeyeceğiz'
- ‘Hatırlı FETÖ’cüler’ nasıl kurtarılıyor
- Kira zam oranı belli oldu
- İşte kadınların oy tercihlerindeki değişim...
- 'Seçim günü devreye sokulacak plan'
- BRICS Liderler Zirvesi'nin tarihi belli oldu
- Toplumun vicdanı seccade iftirasını kabul etmedi
- Seçime sayılı günler kala sosyal medyaya YSK operasyonu
- TÜİK enflasyon verisini açıkladı!