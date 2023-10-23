Futbolcuya havai fişek isabet etti: Derbi iptal edildi!

Yayınlanma: 23.10.2023 - 07:41

Güncelleme: 23.10.2023 - 07:41

İki takım arasında ligin 8. haftasında oynanan maçta Panathinaikos, Georgios Vagiannidis'in 28. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Olympiakos, ikinci yarının hemen başında 48. dakikada Mady Camara ile golü buldu ve skoru eşitledi.

HAVAİ FİŞEK İSABET ETTİ

Bu dakikadan sonra sahaya atılan havai fişeklerden biri kenarda ısınan Panathinaikoslu Juankar'a isabet etti. Yaşanan olayın ardından derbi yarıda kaldı ve tatil edildi.

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI

Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis, Panathinaikos karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Marinakis, "Uzun lafın kısası, doktor olaydan 1 saat sonra bir muayene yaptı ve Juankar'ın klinik durumu uygun dedi. Yönetmeliklere göre, maçın oynanması lazım. Bir havai fişek atıldı, her iki takımdan da oyuncular ısınıyordu, sadece bir oyuncuda sorun oldu. Doktor en başından beri havai fişeğin Juankar'a gelmediğini söyledi zaten. Havai fişek yanına geldikten sonra ayağa kalkamadığını, başının döndüğünü söylemiş doktora. Stadyumdan çıkarken de kafasına bir sargı bezi bağlamış. Geçen sene Panathinaikos deplasmanında oynarken, yedek kulübemize bıçaklar, çakılar, el yapımı patlayıcılar attılar. Bin tane havai fişek attılar, çıktık oynadık, kaybettik. Sorun yok. Finnbogason'un bacağı yandı, oynayamadı ama onun yerine başka oyuncuyla oynadık. Doktorlar, Juankar'da hiçbir sorun yok diyor ama Panathinaikoslular 'Maç oynanmasın' dedi" ifadelerini kullandı.

"SİNİRLENMEMEYE ÇALIŞIYORUM"

Açıklamalarına devam eden Marinakis, "Panathinaikos - AEK maçında sahaya kaç tane havai fişek attılar, neler neler oldu. Şimdi ilk havai fişekte oyuncu kendini yere bıraktı. Bir adım ileri gitmek yerine on adım geri gidiyoruz. Bu tür şeylerden kaçmayalım. Panathinaikos'un başkanı olsam 'Çıkın topunuzu oynayın' derdim. Hayal kırıklığına uğradım. Juankar zaten yedek oyuncu. Oynamıyordu bile. Bu tür olaylar bizi geri getiriyor, bunu önünde sonunda göreceğiz. 3 saat boyunca şu olayı bekledik. Sakin olmaya, sinirlenmemeye çalışıyorum" sözlerini sarf etti.

"MAHKEME KARAR VERECEK"

Yunan başkan son olarak, "Doktora 'Oynayabilir raporu yazamıyor musun?' dedim, 'Anneme küfürler ediliyor, ölümle tehdit ediliyorum, telefonuma onlarca mesaj geliyor.' dedi. Biz maça devam etmek istiyorduk, Panathinaikos ise yarıda bırakmak... Şimdi bu maça mahkemeler karar verecek. Devam etmemesi için hiçbir sebep yoktu aslında..." dedi.