Futbolda ara transfer dönemi başlıyor
Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi perşembe günü başlayacak.
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, perşembe günü başlayacak ara transfer dönemi 9 Şubat Cuma günü tamamlanacak.
2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayıp 15 Eylül'de tamamlanmıştı.
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