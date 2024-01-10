Futbolda ara transfer dönemi başlıyor

Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi perşembe günü başlayacak.

AA
Yayınlanma: 10.01.2024 - 12:51
Futbolda ara transfer dönemi başlıyor
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Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, perşembe günü başlayacak ara transfer dönemi 9 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayıp 15 Eylül'de tamamlanmıştı.


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