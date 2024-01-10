Son Dakika: Beşiktaş, Jonas Svensson'u kadrosuna kattı

Son dakika haberi... Beşiktaş, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 12:15
Son Dakika: Beşiktaş, Jonas Svensson'u kadrosuna kattı
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Beşiktaş, Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır.

Jonas Svensson'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

 


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