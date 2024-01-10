Son Dakika: Beşiktaş, Jonas Svensson'u kadrosuna kattı
Son dakika haberi... Beşiktaş, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş, Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını duyurdu.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır.
Jonas Svensson'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."
Beşiktaş’a Hoş Geldin Jonas Svensson ??— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 10, 2024
Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır.
Jonas Svensson’a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.… pic.twitter.com/1osG4Japdj
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