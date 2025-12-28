Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erden Timur ile ne konuştum?
Murat Ağırel
Erden Timur ile ne konuştum?

28.12.2025 04:00
Yasadışı bahis soruşturmasını kamuoyu gibi ben de yakından takip ediyorum.

Son olarak futbolda bahis soruşturması kapsamında Galatasaray’ın eski yöneticisi ve NEF Holding’in sahibi Erden Timur ile 14 futbolcunun da olduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 11 ilde eşzamanlı operasyon yapıldı.

Soruşturma kapsamında 26 Ekim 2024’te oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçına bahis oynayan 6 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.

Operasyon olduktan sonra Kirli Çark kitabım bir anda gündeme oturdu.

Çünkü Erden Timur’un suçlanmasına neden olan suç gelirlerinin aklanmasına dair kanun ile ilgili olayı bu kitapta yazmıştım.

Öyle ki soruşturmanın devamında göreceğiniz operasyonları da aslında yaklaşık üç senedir köşemde yazıyorum. Bugün konuşulmayan pek çok maç ve yasadışı bahis ile olan bağlantıları o yazılarda kaleme almıştım.

Gelelim Erden Timur’a.

2016 yılında yapılan telefon dinlemeleri ve soruşturma dosyalarına yansıyan bilgilere göre, yasadışı bahis faaliyetlerinden elde edilen paraların aklanması amacıyla NEF 13 Merter projesinden 24 adet daire satın alındığı tespit edildi.

Bu dairelerin alıcısının, yasadışı bahis baronu olarak yargılanan Veysel Şahin olduğu anlaşıldı.

Ödemelerin tek bir kaynaktan değil, farklı kişiler adına açılmış hesaplardan parça parça NEF firmasına gönderildiği belirlendi. Bu yöntemle, bahis gelirlerinin kaynağının gizlenmeye çalışıldığı değerlendirildi. Banka kayıtlarında, bazı havalelerin açıklama kısmına doğrudan “NEF 13 Merter Veysel Şahin” ifadelerinin yazıldığı da dosyaya girdi. Üstelik evler Veysel Şahin adına alındı, sözleşme de Veysel Şahin adına yapıldı. Bizzat bu belgeleri gördüm.

Ben kitabımı yayınlamadan önce Erden Timur’u suçluyormuş gibi gözükmemek ve gazetecilik etik değerleri adına aradım ve konuyu sordum, açıklamasını aldım.

Erden Timur, satışın gerçekleştiğini doğruladı ancak konutların gerçek alıcısının kim olduğunun o dönemde bilinmediğini, durumdan polis operasyonu sonrası haberdar olduğunu anlattı. Satın alınan dairelerin büyük bölümünün 1+1 tipinde olduğu, toplam metrekare olarak bakıldığında bunun iki üç adet büyük daireye denk geldiğini söyledi.

Erden Timur konuyu şöyle açıklamıştı:

“Hatırladığım, tam bu 15 Temmuz 2016 döneminden sonraydı. Polis, ‘Erden Bey ile görüşmek istiyoruz’ demişti. Bizde o zaman Emre vardır. O da benimle birlikte girmişti polislerin görüşmesine ama polisler ‘Biz yalnız görüşmek istiyoruz’ demişlerdi. Onlar da görüşmede ‘Biz Veysel Şahin’i araştırdık, böyle böyle birisi, sizle ilgili bir şey yok ama bu proje bitmiş, devredilirse ona biz operasyon düzenleyeceğiz ama daha delil topluyoruz. Sizden ricamız bunları devretmeyin ki biz bunlara el koyalım, devrederseniz el koyamayız, bunları satarlar’ diye uyardılar.”

Erden Timur bana o dönemde yaptığı açıklamasında, bugüne kadar on binlerce konut satışı yaptıklarını, teknik olarak her alıcının arka planını bilmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Satın alma işlemlerinin doğrudan Veysel Şahin adına değil, onunla bağlantılı kişiler üzerinden yapıldığını, Emniyet birimlerinin bilgilendirmesiyle bu bağın ortaya çıktığını söyledi.

Özetle konu bundan ibaret. Tabii taraftarlık duygusuyla bu işe yaklaşanları da anlayamıyorum. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alınıyor hurra o tarafa yüklenelim. Galatasaray’ın eski yöneticisi Erden Timur gözaltına alınıyor, hurra diğer tarafa yüklenelim.

Neyse ki başsavcılık bu işleri gayet aklı selim yürütüyor. Çünkü soruşturma daha yeni başlıyor. Çok isme gidileceği konuşuluyor.

Zaten mesele, Erden Timur meselesi de değil. Yasadışı bahis organizasyonu o kadar büyük ki inşaat şirketleri üzerinden, bankacılık işlemleriyle, reklamcılık ve çeşitli organizasyonlarla, paravan şirketlerle para aklıyorlar.

Çünkü çok fazla para kazanıyorlar. Burada tek tek isimleri yazıp da kafanızı karıştırmayayım zaten hem kitabımda hem de bu köşede özellikle son üç senedir hemen hemen hepsini yazdım.

Burada asıl mesele bu operasyonu yürüten başsavcılık ve adli makamlara yönelik vereceğimiz destek. Çok zor bir iş yapıyorlar. On binlerce sayfa rapor, araştırma ve istihbarattan bahsediyoruz. Ahtapot gibi bir yapı ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.

Çoğu kez birbiriyle fiziki olarak bağlantısı olmadığı düşünülen kişilerin bile aynı sistemin içerisinde yer aldığını görüyoruz.

Adliye kaynakları söz konusu operasyonların daha çok kişiye ulaşacağını aktarıyor. Bu milyarlarca dolarlık yasa dışı organizasyonun üzerine sonuna kadar gidilmeli.

Vatandaşın, toplumun, emeğiyle geçinen halkın kanını emen bu sistem çökertilmeli. 

