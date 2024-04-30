Futbolda 'yasa dışı bahis' soruşturması: 5 futbolcu ifadeye çağrıldı
TFF 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'un kulüp başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "kara para aklama" ve "yasa dışı bahis" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 5 futbolcu tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "mal varlığı değerlerini aklama", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından açılan soruşturma sürüyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 2020-2021 yıllarında Tuzlaspor forması giyen 5 futbolcu tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı.
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