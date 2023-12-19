Gazetemiz yazarı Murat Ağırel’e Tuzlaspor’dan açılan soruşturmaya takipsizlik

Yayınlanma: 19.12.2023 - 16:25

Güncelleme: 19.12.2023 - 16:25

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel’in Cumhuriyet'te yayımlanan ’50 bin TL'lik biletler' başlıklı yazısı hakkında Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı, Diyarbekirspor başkanı Ferhat İlhanlı ve Tuzlaspor Spor Faaliyetleri Ticaret Anonim Şirketi suç duyurusunda bulundu.

"Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret, Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiasıyla yapılan suç duyurusu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA

Savcılık tarafından verilen kararda ifade özgürlüğüne vurgu yapılarak, “Hakaret suçunun niteliği ve ifade özgürlüğünün sınırlarının bahse konu AİHM kararları doğrultusunda somut olayın yapılan incelenmesinde, iddiaya konu haberin şüphelinin soruşturmaya konu köşe yazısından önce de gündeme gelen, kamuoyu tarafından da yakından takip edilen, Tuzlaspor spor Kulübünün maç biletlerinde çelişkili satışlar olduğu iddialarına ilişkin olduğu, şüphelinin de ifadesinde gündemde yer alan iddialara ilişkin haber yaptığını beyan ettiği, yine konuyu haberleştirirken köşe yazısının birçok yerinde 'iddia' olduğunun vurgulandığı, köşe yazısı içeriğinde müştekilere yönelik somut bir isnatta bulunulmadan gazetecilik mesleğinin gereği olan kamuoyunda oluşan soru işaretlerinin gündeme getirildiği ve bu sorulara cevap arandığı, haberin veriliş biçimi ve bütünlüğü çerçevesinde güncel olaylara uygun bir şekilde haber yapıldığı, kullanılan dilin haberin niteliği gereği sert, tahrik edici, şaşırtıcı ve çarpıcı olduğu ve fakat basın ve ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kaldığına karar verildi” ifadeleri yer alıyor.