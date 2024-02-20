Futbolseverleri yasa boğdu: Dünyaca ünlü Alman oyuncu Andreas Brehme hayatını kaybetti

Yayınlanma: 20.02.2024 - 12:23

Güncelleme: 20.02.2024 - 12:23

Eski Alman milli futbolcu Andreas Brehme'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Almanya medyası Brehme'nin Münih'te kalp krizi sonucu öldüğünü duyurdu.

Brehme 1990 yılında İtalya'daki Dünya Kupası'nda Almanya'ya şampiyonluğu penaltıdan kaydettiği golle getirirken, milli takımla 86 uluslararası maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

BAYERN MÜNİH'TEN VEDA PAYLAŞIMI

Alman futbolcu; Saarbrücken, Kaiserslautern, Bayern Münih, Milan ve Real Zaragoza takımlarında forma giydi.

Bayern Münih'in X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Andreas Brehme'nin ani ölümü karşısında derin bir şok yaşadık. Yakınları ve arkadaşlarıyla birlikte yas tutuyoruz. Andreas Brehme'yi bir dünya şampiyonu ve daha da önemlisi çok özel bir insan olarak her zaman kalbimizde tutacağız. O her zaman FC Bayern ailesinin bir parçası olacak. Huzur içinde yat sevgili Andi" ifadelerine yer verildi.

Kaiserslautern Kulübü'nden yapılan açıklamada ise "Andreas Brehme'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Toplam 10 yıl boyunca Kırmızı Şeytanların formasını giydi ve FCK ile Almanya şampiyonu ve kupa şampiyonu oldu. 1990 yılında attığı penaltıyla Alman Milli Takımı'na dünya kupası şampiyonluğu kazandırdı ve sonunda bir futbol efsanesi oldu" denildi.

ANDREAS BREHME KİMDİR?

1960 yılında Hamburg'da doğan Andreas Brehme, İtalya'da düzenlenen 1990 Dünya Kupası finalinde Almanya'yı şampiyonluğa taşıyan golü atmıştı. Franz Beckanbauer'in teknik direktörlüğündeki Almanya 1-0 sona eren final maçında, Arjantin'i Brehme'nin penaltıdan attığı golle yenmişti.

Kariyerinde Bayern Münih, Inter, Real Zaragoza gibi takımlar bulunan Alman futbolcu, 1998 yılında Kaiserslautern formasıyla futbolu bıraktı.

Efsane isim, kariyeri boyunca 1 Dünya Kupası, 1 UEFA Kupası, 2 Bundesliga, 1 Serie A şampiyonluğu yaşadı.