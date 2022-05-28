Futbolun duayenleri kahvaltıda buluştu! Şenol Güneş ile Fatih Terim yan yana

Türk futbolunun usta isimleri sohbet toplantısında bir araya geldiler.

cumhuriyet.com.tr
28 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:25
Futbolun duayenleri kahvaltıda buluştu! Şenol Güneş ile Fatih Terim yan yana
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Türk futboluna damga vurmuş isimler kahvaltıda bir araya geldiler.

UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik, Türk futbolunun önemli teknik direktörleri Şenol Güneş, Fatih Terim, Rasim Kara, TFF eski yöneticilerinden Süheyl Önen, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sami Çölgeçen; Trabzon Kültür Derneği Başkanı Ergun Gürsoy ve İkinci Başkan Dr. Erdal Atalay'ın ev sahipliğinde dost sohbetinde bir araya geldiler.

Geçmişten günümüze futbolda yaşanan anıların konuşulduğu buluşmada Türk futboluna bir dönem damga vurmuş isimler hasret gidermiş oldular.


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