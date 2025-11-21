Futbolun iki efsanesinden, Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgü: 'Dünyaya ne yapabileceğini gösteriyor'

Fransız futbolunun efsane isimlerinden Karembeu ile Juventus ve Lazio formalarıyla Avrupa futboluna damgasını vuran Çekyalı eski yıldız Nedved, İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabı kura çekiminin ardından soruları yanıtladı.

Real Madrid forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler hakkında konuşan Karembeu, "Arda Güler, fantastik bir oyuncu. Genç bir oyuncu olarak yeteneğini biliyoruz ve dünyaya ne yapabileceğini gösteriyor" dedi.

Arda'nın tarzını beğendiğini ifade eden Karembeu, şunları söyledi:

"Elbette, Real Madrid formasıyla ne zaman sahaya çıksa çok iyi oynuyor ve harika performans gösteriyor. Real Madrid kendisinden çok memnun. Arda Güler gibi bu tarz oyunculara ihtiyacımız var."

A Milli Futbol Takımı'nın play-off etabı yarı finalinde Romanya ile eşleşmesi ve finale çıkması durumunda Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olması hakkında da değerlendirmede bulunan Karembeu, "Türk milli takımı çok yetenekli oyunculara sahip. Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılabilir ve orada olmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

"KENAN YILDIZ ÇOK FANTASTİK BİR OYUNCU."

İtalya'da Lazio'yla kazandığı başarılardan sonra Juventus'a transfer olan ve İtalyan ekibinin efsaneleri arasına giren Çekyalı Nedved de, Juventus forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu hakkında, "Kenan Yıldız, çok fantastik bir oyuncu. Tek kelimeyle harika. Kaliteli ve henüz çok genç, gelecekte kesinlikle çok daha iyi olacak" değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın play-off etabını geçerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma ihtimali hakkında da konuşan Nedved, şunları söyledi:

"Türk mili takımını çok iyi biliyorum. Harikalar. Fatih Terim'i Suudi Arabistan'da görev yaptığı dönemden tanıyorum. Türk futbolu hakkında her şeyi biliyorum. Çok iyi bir takım ve Türkiye'yi ABD'de göreceğimize inanıyorum."