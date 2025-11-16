Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro kazandıracak Arda Güler teklifi!

Real Madrid'deki 3. sezonunda ilk 11'de kendine yer bulan Arda Güler, Kylian Mbappe ile uyumuyla dikkat çekiyor. Milli yıldız, Xabi Alonso'nun vazgeçilmezlerinden oldu. Arda Güler'in artan performansı sonrası Avrupa'nın devleri transfer yarışına girdi.

İspanya'da yayın hayatını sürdüren Fichajes, Manchester City'nin Arda Güler için Real Madrid'in kapısını çalacağını iddia etti. Habere göre İngiliz devi, milli yıldız için 100 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Arda Güler'in 100 milyon Euro'ya transfer olması halinde Fenerbahçe, sözleşmesinde sonraki satıştan yüzde 20 pay sayesinde 20 milyon Euro daha kasasına koyabilir.

Real Madrid'de 77 maça çıkan Arda Güler, 15 gol atarken 17 asist yaptı.