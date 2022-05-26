'Gabigol, Fenerbahçe'ye hazır' iddiası!

26 Mayıs 2022 Perşembe, 09:18

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacağı iddia edilen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un Brezilyalı futbolcu Gabriel Barbosa'yı sarı-lacivertli kulüpe getirmek istediği ileri sürüldü.

Fanatik'in haberine göre, Brezilyalı gazeteci Renato Mauricio Prado, "Jesus 2019-20'de Flamengo'yu çalıştırdı ve Gabigol ile harika bir ilişkisi var. Portekizli teknik adam Brezilya tatilinde eski öğrencilerinden sadece Gabigol ile görüştü" dedi. Prado, "Aslında oyuncunun Flamengo'dan ayrılmaya niyeti yoktu. Ancak söz konusu Jorge Jesus olunca işler değişti. Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesi halinde, Türk takımının çok iyi bir maaş teklif edeceğini de düşünürsek, Flamengo'nun Gabigol'u kaybetme tehlikesinin son derece yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yıldız futbolcu yeniden Avrupa'ya dönmeye hazır. Bundan şüphem yok" ifadelerini kullandı.

PORTEKİZLİNİN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Brezilya basınında yer alan diğer haberlerde ise Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u yeni teknik direktör olarak resmen açıklaması halinde yıldız golcünün bavullarını toplamaya başlayacağı iddia edildi. 2019'dan beri Kırmızı-Siyahlılar'ın formasını giyen 25 yaşındaki oyuncu, 150 resmi maçta 99 gol atarken, 28 de asist yaptı. Gabigol, kariyerinin en iyi dönemini ise Jorge Jesus yönetiminde geçirdi ve 40 resmi maçta 32 gol, 14 asistle 4 kupalı sezonun kahramanı oldu.

Gabriel Barbosa, kariyerine forvet arkası olarak başladı. Kanatlarda da görev yapabilen Brezilyalı yıldız, Flamengo'da ise genelde forvet olarak oynadı. Ancak teknik direktör Paulo Sousa, Copa Libertadores'te önceki gece Sporting Cristal ile oynanan ve 2-1 kazanılan maçta Gabigol'u oyun kurucu olarak görevlendirdi. 25 yaşındaki oyuncu, bu bölgede de çok iyi bir performans sergiledi. Transfer edilmesi halinde Brezilyalı yıldız, Jorge Jesus'un hücumdaki jokeri olabilir.

Şimdiden adını Flamengo tarihine yazdıran 25 yaşındaki oyuncu bu sezon da çok formda. Sambacı, 27 maçta 15 gol atıp, 2 asist yaptı.