7.01.2026 17:33:00
DHA
Mert Günok 10 yıl sonra eski takımına geri döndü!

Süper Lig ekibi Beşiktaş ile yollarını ayıran 35 yaşındaki milli kaleci Mert Günok'un eski takımı Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Beşiktaş'tan ayrılan Mert Günok 10 yıl sonra eski takımına döndü.

Fenerbahçe formasıyla önemli bir kariyer inşa ettikten sonra 2015 yılında Bursaspor'a, ardından Başakşehir'e transfer olan tecrübeli kaleci, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş forması giymeye başlamıştı. Mert Günok bugün attığı imza ile yaklaşık 10 yıl sonra yeniden Fenerbahçe'ye döndü.

SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU

Sağlık kontrolünden geçen tecrübeli kaleci 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

10 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Yaklaşık 10 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönen Mert Günok, Samandıra'da ilk idmanına 8 Ocak Perşembe günü çıkacak.

Milli takım ve oynadığı tüm takımlarda önemli kurtarışlar yapan, topu oyuna iyi sokmakla ünlenen 35 yaşındaki tecrübeli isim 2028 yılı haziran ayına kadar sarı-lacivertli formayı giyecek.

