Yayınlanma: 10.06.2024 - 15:37

Güncelleme: 10.06.2024 - 15:37

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst’un raporu doğrultusunda stoper arayışına hız verdi. Atletico Madrid ile yollarını ayıran Gabriel Paulista ve Stefan Savic transferde öncelikli isimler arasında. Peki, Stefan Savic kimdir? Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Stefan Savic kaç yaşında, nereli?

STEFAN SAVİC KİMDİR?

Stefan Savic, 8 Ocak 1991 Yugoslavya doğumlu Karadağlı futbolcudur. Defans pozisyonunda oynamaktadır.

Savic, profesyonel futbol kariyerine BSK Borca'da başladı. 2010 yılında 10 günlüğüne Arsenal tarafından denendi. 29 Ağustos 2010'da Sırbistan'ın Partizan takımına transfer oldu.

Karadağlı futbolcu, yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Savic, Partizan'da 15 numaralı formayı giydi.

Savic, 6 Temmuz 2011'de Manchester City'ye transfer oldu. Karadağlı futbolcu, İngiliz ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı. City, transfer için 6 milyon £ bonservis bedeli ödedi. Savic, City'de de 15 numaralı formayı giydi.

Savic, ülkesi Karadağ'ın U-17, U-19 ve U-21 genç millî takımlarının formasını giydi.

Karadağ A millî takımı için ilk maçına ise 11 Ağustos 2010'da Kuzey İrlanda ile oynanan hazırlık maçında çıktı