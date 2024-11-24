Gabriel Paulista'dan Göztepe maçı açıklaması: 'Utanç duymalıyız'
Süper Lig'in 13. haftasında kendi sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, maçın ardından konuştu.
Beşiktaş'ın başarılı stoperi Gabriel Paulista, Göztepe mağlubiyetinin ardından açıklamalar yaptı.
Gabriel Paulista yaptığı açıklamada, "Taraftarımızdan özür dilemek zorundayız. Utanç verici! Utanç verici diyebilirim. Beşiktaş gibi büyük bir takımın, kendi sahasındaki son 2 maçta 7 gol yemesi utanç verici. Bu kabul edilemez" dedi.
"BİRLİKTE OLMALIYIZ"
Tecrübeli stoper ayrıca, "Beşiktaş'ın oynaması gereken oyunu oynamıyoruz. Öncelikle ben takımım adına ben kabul ediyorum bu kötü oyunu. Böyle olmamalı. Takım olarak biz bu durumu düzeltmek zorundayız. Çalışmak, birlikte olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Gabriel Paulista #beşiktaş #göztepe
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