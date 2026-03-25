Anadolu Efes İspanyollara direnemedi: Temsilcimizden kötü seri!

25.03.2026 00:43:00
Anadolu Efes, EuroLeague'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 78-71 mağlup oldu.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 33. haftasında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla mücadele etti.

Palau Blaugrana'daki karşılaşmadan Barcelona 78-71'lik skorla galip ayrıldı.

SON 5 MAÇTA 4 YENİLGİ

Anadolu Efes bu sonuçla EuroLeague'deki son 5 maçında 4., toplamda ise 23. yenilgisini aldı.

Barcelona ise 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından üst üste 2. kez galip geldi. 

Anadolu Efes, çift maç haftasının ikinci maçında 26 Mart Perşembe günü bir başka İspanyol ekibi Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.

Barcelona ise 27 Mart Cuma günü yine kendi evinde Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

Salon: Palau Blaugrana

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Sergio Silva (Portekiz)

Barcelona: Punter 9, Vesely 10, Satoransky 8, Clyburn 21, Shengelia 14, Marcos, Cale 2, Brizuela 9, Hernangomez 4, Parra 1

Anadolu Efes: Loyd 2, Weiler-Babb 13, Smits 4, Dozier 13, Ercan Osmani 18, Beaubois 3, Şehmuz Hazer 6, Lee 3, Cordinier 5, Jones 4, Swider

1. Periyot: 19-15

Devre: 42-30

3. Periyot: 57-54

Beş faulle oyundan çıkan: 36.34 Dozier (Anadolu Efes)

