Gabriel Sara'dan Juventus maçı açıklaması: 'İnanılmaz bir gece'

17.02.2026 23:25:00
Güncellenme:
Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, 5-2 kazandıkları Juventus maçına dair görüşlerini aktardı.

Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, Juventus maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Juventus maçının oyuncusu seçilen Brezilyalı futbolcu, "İnanılmaz bir ödül. Takımın eforu en önemlisi. Golüm için de mutluyum. İnanılmaz bir gece yaşıyoruz" dedi.

"FUTBOL ÇOK ACIMASIZ OLABİLİYOR"

Sara'nın röportajı sırasında araya giren Victor Osimhen, "Bizim için çok önemli ve kilit bir oyuncu" diye konuştu.

Juventus ile oynanacak rövanş maçı için görüşleri sorulan Sara, "Çok zor olacağını biliyorduk. Futbol çok acımasız olabiliyor. İtalya'da oynayacağız ve zor olacak. Dikkat etmemiz, başarımızı devam ettirmemiz gerekiyor" sözlerini sarf etti.

