Gabriel Sara'ya milli takım müjdesi!

12.03.2026 13:29:00
Galatasaray'da forma giyen Gabriel Sara'nın, Brezilya Milli Takımı geniş kadrosuna dahil edileceği iddia edildi.

Galatasaray'da Gabriel Sara son dönemdeki etkili oyununu sürdürürken Brezilyalı futbolcuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Sara'nın Brezilya Milli Takımı geniş kadrosuna dahil edileceğini açıkladı.

Mart ayı içerisinde açıklanacak ön aday kadrosunda Bruno Guimaraes'in sakatlığının ardından Carlo Ancelotti'nin, Sara'ya yer vermeyi planlığı ifade edildi.

Sara bu sezon Galatasaray formasıyla 37 maça çıktı ve 6 gol-3 asistlik skor katkısı verdi.

Sarı-kırmızılılarla 2029'a kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.

