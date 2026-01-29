Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gabriel Sara'dan play-off açıklaması: 'Kim gelirse gelsin...'

Gabriel Sara'dan play-off açıklaması: 'Kim gelirse gelsin...'

29.01.2026 01:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Gabriel Sara'dan play-off açıklaması: 'Kim gelirse gelsin...'

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, 2-0 kaybettikleri Manchester City maçının ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray'ın Manchester City mağlubiyeti sonrası Gabriel Sara açıklamalarda bulundu.

Gabriel Sara karşılaşması sonrası, "Mutluyuz ilk 24'te olduğumuz için. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda kötü oynadık, ikinci yarıda daha iyiydik. İkinci yarıdan iyi şeyler çıkarabiliriz. Önümüzdeki maçlara bakmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"KİM GELİRSE GELSİN..."

Atletico Madrid veya Juventus ile eşleşecek olmaları hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Sara, "Şampiyonlar Ligi bu. Kim gelirse gelsin keyfini çıkarmaya ve elimizden geleni yapmaya çalışacağız" ifadelerini kulandı.

İlgili Konular: #galatasaray #uefa şampiyonlar ligi #Gabriel Sara

İlgili Haberler

Rayan Cherki'den Galatasaray'a övgü!
Rayan Cherki'den Galatasaray'a övgü! Manchester City'nin Fransız oyuncusu Rayan Cherki, 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından görüşlerini aktardı.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna play-off'ta devam edecek temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakipleri netleşti.
İlkay Gündoğan'dan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off mesajı!
İlkay Gündoğan'dan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off mesajı! Galatasaray'ın Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, 2-0 kaybettikleri Manchester City maçının ardından görüşlerini aktardı.