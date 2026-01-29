Gabriel Sara'dan play-off açıklaması: 'Kim gelirse gelsin...'

Galatasaray'ın Manchester City mağlubiyeti sonrası Gabriel Sara açıklamalarda bulundu.

Gabriel Sara karşılaşması sonrası, "Mutluyuz ilk 24'te olduğumuz için. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda kötü oynadık, ikinci yarıda daha iyiydik. İkinci yarıdan iyi şeyler çıkarabiliriz. Önümüzdeki maçlara bakmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"KİM GELİRSE GELSİN..."

Atletico Madrid veya Juventus ile eşleşecek olmaları hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Sara, "Şampiyonlar Ligi bu. Kim gelirse gelsin keyfini çıkarmaya ve elimizden geleni yapmaya çalışacağız" ifadelerini kulandı.