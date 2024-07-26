Gaius Makouta, 3 yıllığına Alanyaspor'da
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Portekiz'in Boavista takımından Gaius Makouta'yı transfer ettiğini açıkladı.
Alanyaspor, Portekiz 1. Lig ekiplerinden Boavista'nın formasını giyen Gaius Makouta ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Alanyaspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Gaius Makouta'yı kadrosuna kattığı açıkladı.
Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Boavista forması giyen orta saha oyuncusu Gaius Makouta ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ailemize hoş geldin Makouta." ifadeleri kullanıldı.
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