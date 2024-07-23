Kieran Trippier ve Elias Jelert iddiası... Galatasaray'dan resmi transfer açıklaması!

Yayınlanma: 23.07.2024 - 17:30

Güncelleme: 23.07.2024 - 17:30

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Radyospor'dan Ayhan Şensoy'a konuşan Hatipoğlu, Kieran Trippier iddialarını yalanlayarak, "Trippier gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

Elias Jelert

"JELERT İLE İLGİLENİYORUZ"

Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile ilgilendiklerini açıklayan Hatipoğlu, "Şu an görüşme halinde olduğumuz 3 sağ bek var. Bunlardan biri Kopenhag'tan Elias Jelert. Kısa sürede sağ bek transferini açıklayacağız" sözlerini sarf etti.