Sağ bek arayışı devam ederken... Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, Benfica forması giyen Danimarkalı futbolcu Alexander Bah için transfer teklifi yaptığı iddia edildi.
Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Danimarka basınından Bold'un haberine göre; Galatasaray, Okan Buruk'un ısrarla istediği Benfica'da forma giyen Danimarkalı sağ bek Alexander Bah için Benfica'ya ciddi bir teklif gönderdi.
BENFİCA'DAN TEKLİFE YANIT
Öte yandan Tipsbladet'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın Benfica'ya yaptığı 12 milyon Euro'luk teklif, Benfica kulübü tarafından reddedildi.
Haberde, Galatasaray'ın Alexander Bah için Benfica ile ilk temasa 1.5 ay önce geçtiği ifade edildi.
ALEXANDER BAH KİMDİR?
26 yaşındaki Alexander Bah, geçen sezon Benfica formasıyla çıktığı 32 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi. Bah'ın piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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