Galatasaray'dan İngiliz yıldıza kanca!
Sağ bek arayışını sürdüren Galatasaray için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Doue transferinin gerçekleşmemesinin ardından sarı-kırmızılıların Newcastle'dan Kieran Trippier için harekete geçtiği belirtildi.
Yeni sezon için kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da gündem sağ bek transferi.
İngiliz basınından TBR Futbol'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Newcastle United forması giyen 33 yaşındaki Kieran Trippier ilgileniyor. Galatasaray'ın İngiliz futbolcu için hamle yapmaya hazırlanıyor.
Newcastle, 1 yıl sözleşmesi kalan futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor.
Kieran Trippier, Newcastle United formasıyla geçen sezon 39 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 11 asistlik katkı verdi.
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