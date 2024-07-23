Galatasaray'dan İngiliz yıldıza kanca!

Sağ bek arayışını sürdüren Galatasaray için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Doue transferinin gerçekleşmemesinin ardından sarı-kırmızılıların Newcastle'dan Kieran Trippier için harekete geçtiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 13:46
Galatasaray'dan İngiliz yıldıza kanca!
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Yeni sezon için kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da gündem sağ bek transferi.

İngiliz basınından TBR Futbol'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Newcastle United forması giyen 33 yaşındaki Kieran Trippier ilgileniyor. Galatasaray'ın İngiliz futbolcu için hamle yapmaya hazırlanıyor.

Newcastle, 1 yıl sözleşmesi kalan futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor.

Kieran Trippier, Newcastle United formasıyla geçen sezon 39 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 11 asistlik katkı verdi.


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